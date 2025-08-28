Napoli, la grande occasione potrebbe arrivare a fine mercato? Gli azzurri non hanno mai smesso di seguire Mattia Zaccagni

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare l’attacco, e l’occasione giusta potrebbe essere Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo, reduce da stagioni importanti con la Lazio, rappresenta un profilo che risponde perfettamente alle caratteristiche richieste dal nuovo progetto tecnico: rapidità, qualità nell’uno contro uno e capacità di incidere sulla fascia sinistra.

La trattativa, però, non si presenta semplice. Zaccagni ha da poco rinnovato il contratto con i biancocelesti e la società capitolina, con il mercato attualmente bloccato, non sembra intenzionata a privarsi di uno dei suoi uomini più rappresentativi. Inoltre, la valutazione economica del calciatore resta molto alta: oltre 30 milioni di euro, cifra che costringe il Napoli a riflettere con attenzione prima di affondare il colpo.

Nonostante le difficoltà, il club partenopeo non ha abbandonato la pista e considera Zaccagni una occasione di fine mercato. La disponibilità del giocatore ad accettare la destinazione è un fattore che potrebbe favorire eventuali sviluppi positivi, ma l’operazione resta subordinata anche a possibili cessioni e alla volontà della Lazio di aprire al dialogo.

Per ora si tratta di una pista in attesa di evoluzioni, ma dalle parti di Castel Volturno non si esclude un colpo di scena negli ultimi giorni di mercato, con Zaccagni pronto a diventare la sorpresa dell’estate azzurra se le condizioni lo permetteranno.