Napoli, Ademola Lookman per rinforzare l’attacco: 50 milioni di euro all’Atalanta?

La SSC Napoli ha deciso di puntare su Lorenzo Lucca per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante dell’Udinese, viste le problematiche nell’arrivare a Darwin Nunez, è stato acquistato dalla società partenopea per una cifra complessiva, considerando prestito e riscatto, di oltre 35 milioni di euro.

La dirigenza partenopea ha intenzione di rinforzare ancora la squadra e soprattutto l’attacco acquistando le prestazioni sportive di Ademola Lookman. Tra gli obiettivi di mercato più caldi spicca quindi il suo nome, esterno offensivo nigeriano in forza all’Atalanta.

Il giocatore, reduce da prestazioni convincenti in Serie A e in campo internazionale, avrebbe attirato l’interesse della dirigenza partenopea. Il suo profilo piace molto per le sue qualità tecniche, la capacità di saltare l’uomo e la versatilità tattica. Il Corriere dello Sport riporta che “nei giorni dell’affondo dell’Inter, in trattativa con l’attaccante e con l’Atalanta, è spuntato il terzo incomodo con lo scudetto, con un’offerta importante recapitata direttamente al giocatore attraverso i suoi agenti. Costo del cartellino: 50 milioni di euro”.

“L’Atalanta ha fatto il prezzo dopo l’offerta interista da 40 milioni – rifiutata con rilancio a più 10 – e prima dell’inserimento del Napoli. Ademola spacca partite e difese, attacca come un fulmine e sa difendere”.

“L’offerta d’ingaggio è superiore ai 4 milioni proposti dall’Inter: 5 milioni, con i benefici del Decreto Crescita. Se il giocatore darà il via libera, conteso com’è, si passerà a trattare con la Dea”, conclude Il Corriere dello Sport.