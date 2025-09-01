Al rientro dalla sosta, inizia finalmente la Champions: arriva una buona notizia per il Napoli

Il Manchester City ha iniziato la stagione nel peggiore di modi: ha perso due delle prime tre partite di campionato e deve fare anche i conti con un brutto infortunio. Il club inglese dovrà infatti fare a meno di Rayan Cherki, giovane talento francese arrivato in estate e subito considerato una delle armi offensive più interessanti a disposizione di Pep Guardiola. Il trequartista ha riportato un infortunio muscolare al quadricipite, un problema che lo costringerà a fermarsi a lungo, complicando i piani del tecnico catalano.

La conferma è arrivata direttamente dall’allenatore dei Citizens dopo la sconfitta in Premier League contro il Brighton. Guardiola ha spiegato che gli esami medici hanno evidenziato la necessità di un periodo di stop stimato in circa due mesi. Una tegola pesante, non solo per la qualità del calciatore ma anche per la sua versatilità tattica, che stava già iniziando a convincere lo staff tecnico e i tifosi.

Cherki, classe 2003, era atteso come una delle possibili rivelazioni della stagione europea. La sua assenza priverà il City di un profilo giovane e imprevedibile, capace di creare superiorità numerica e inventare giocate decisive negli ultimi metri. Per una squadra che punta a tornare ai vertici d’Europa, ogni mancanza può pesare, soprattutto in una fase iniziale della Champions dove ogni punto conta per indirizzare il girone.

Il forfait del francese assume un valore particolare in vista della partita del 18 settembre contro il Napoli, in programma all’Etihad Stadium. Gli azzurri di Antonio Conte possono così tirare un piccolo sospiro di sollievo: affrontare il City senza uno dei suoi uomini più talentuosi rappresenta un vantaggio, anche se resta intatta la difficoltà della sfida contro una corazzata che vanta campioni in ogni reparto.

Nonostante l’assenza di Cherki, il Manchester City rimane infatti una delle squadre più temute del continente, con alternative di alto livello pronte a raccogliere il testimone. Guardiola dovrà ora ridisegnare alcune soluzioni offensive, mentre i tifosi sperano di rivedere presto in campo il giovane francese. L’infortunio resta però una brutta tegola, che rischia di condizionare l’avvio di stagione che per il momento è in salita.