Al Shabab-Mou, ecco perché si può

José Mourinho sembra destinato a sedersi sulla panchina del club arabo, stando alle ultime voci. Lo Special One sarebbe interessato alla proposta degli sceicchi

Un rifiuto ormai metà anno fa e ora? Ora José Mourinho si ritrova senza squadra, ma con la possibilità di ritornare sui propri passi. Infatti, la scorsa estate lo Special One aveva rifiutato la corte serrata, stando alle sue parole, di Al Hilal e Al Nassr pur di restare alla Roma.

Una scelta di cuore, visto che il portoghese può dire di aver lasciato un pezzo di cuore all’interno della società giallorossa e, non solo, nella capitale. Il tecnico portoghese è sembrato molto triste dal licenziamento degli ultimi giorni e vorrebbe ripartire subito alla grande.

Terry esalta l’ex allenatore

Di recente è stato anche John Terry a parlare dello Special One. L’ex capitano e bandiera del Chelsea ha, difatti, rilasciato delle importanti dichiarazioni durante i Globe Soccer Award ai microfoni di Sky Sports. Ecco cosa ha detto: “Mourinho è l’allenatore più speciale che abbia mai visto. Anche lui come Vialli è stato fondamentale per il mio successo. Pensava sempre in avanti e sapeva già cosa avrebbero fatto gli avversari. Ci sentivamo come se fossimo noi contro il mondo. È stato il miglior allenatore che abbia mai avuto”. Cosa ci sarà ora per lo Special One è difficile prevederlo, ma nel caso in cui dovesse scegliere l’Al Shabab nelle prossime ore, potrebbe ritrovarsi ad affrontare proprio la Roma in amichevole nei prossimi giorni per via di una sponsorizzazione condivisa dalle due squadre.