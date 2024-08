Alain Delon, i funerali si terranno in forma privata: l’attore sarà sepolto insieme ai suoi 35 cani

A distanza di quasi sette giorni dalla scomparsa di Alain Delon, si terranno i tanti attesi funerali in Francia. L’attore, che si è spento il 18 agosto 2024 a 88 anni, verrà sepolto nel Paese che l’ha ospitato per quasi mezzo secolo, seguendo alcune delle sue ultime volontà.

LE ULTIME VOLONTÀ DELL’ATTORE – Diverso tempo prima della sua dipartita, il divo aveva dato dettagliate disposizioni per quanto riguarda il suo funerale. Proprio per questo non ci sarà alcun omaggio nazionale o una cerimonia politica in suo onore, ma un funerale in forma privata.

Il funerale, che si terrà il 24 agosto, verrà celebrato da monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo di Gap. Successivamente l’attore verrà sepolto una cappella costruita da lui stesso nei pressi della sua tenuta a Douchy insieme ai suoi 35 cani.

Al contrario di quanto voluto da Alain Delon, però, non verrà sepolto insieme al suo pastore belga Malinois Loubo. Alcuni anni fa, infatti, il divo aveva ammesso che se fosse morto prima del suo cane, avrebbe voluto che quest’ultimo fosse soppresso per non farlo vivere solo. I figli dell’attore, però, hanno fatto sapere che non manterranno questo desiderio.