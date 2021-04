Alba Parietti si mostra senza trucco sui social: “Nella vita vera sono una semidebosciata”

Senza un filo di trucco e con un outfit da casalinga disperata, Alba Parietti si mostra alle soglie dei sessant'anni ancora giovanile e fresca come ai tempi del suo debutto in TV.

Alba Parietti vara la svolta make up free. La bella soubrette torinese torna sui social e lo fa come non l’avevamo mai vista, senza neppure un filo di trucco. I sessant’anni ormai vicini non spaventano la donna, che sul proprio profilo Instagram si mostra in versione “nature” e conquista, con la semplicità, migliaia di like dai suoi fan.

I quasi quarant’anni di carriera ha incarnato nell’immaginario comune la figura della donna irresistibile e sempre perfetta in ogni occasione. Il fisico statuario e tornito l’ha eletta una delle donne più belle e desiderate d’Italia. A fare da corollario anche un’intelligenza sagace e mai banale. Ecco perché è anche una degli ospiti più contesi dei programmi TV che fanno a agra per averla in studio.

L’ultima occasione di ammirarla sul piccolo schermo è stata in occasione di un invito al Maurizio Costanzo Show. Bella e radiosa come sempre, Alba si è presentata al top. Eppure, a telecamere ancora spente la showgirl non ha lesinato ai suoi follower foto e pensieri sorprendendoli con una immagine assolutamente acqua e sapone.

Scarpette ginniche in bella vista, tutona e giacchetta per un look decisamente lontano da quello sfavillante da sempre mostrato in TV, Alba Parietti appare fresca e ben più giovane di quanto non dica la carta di identità. Il post è stato poi corredato da una simpatica didascalia che recita: “Se in televisione vi sembro leccata e truccata, nella vita vera sono una semidebosciata“.

L'immagine e il post chiaramente scanzonati non sono passati inosservati e in pochi minuti Alba ha raggiunto quasi tremila like e centinaia di messaggi. Eppure non è certo la prima volta che la donna si mostra senza neppure un filo di trucco sui social. Anzi, da un po' di tempo le foto "al naturale" hanno iniziato ad essere sempre più presenti sulla sua bacheca. Un atto di orgoglio per una sessantenne che fa invidia a ragazze ben più giovani. Lo stesso dicasi per le tante colleghe che col passare dell'età cercano sempre più di coprire i segni del tempo col make up. Che sia una neppure tanto celata sfida lanciata al patinatissimo mondo della TV?