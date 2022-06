Alba Parietti: una donna senza filtri

Volto noto della tv italiana la presentatrice Alba Parietti è molto attiva anche sui social e ogni giorno mostra la propria vita ai suoi 457 mila followers.

La vita di Alba fuori e dentro la tv

Le prime esperienze lavorative di Alba risalgono al 1980 appare per la prima volta su una storica emittente televisiva torinese. Negli anni successivi apparve come comparsa in qualche pellicola cinematografica. Qualche anno più tardi si dedica alla musica che non le frutterà molto successo. Negli anni 90 decide di abbandonare la musica per tornare in tv, finalmente arriva il grande successo, Alba è a capo della conduzione del programma televisivo Galagol.

Alba Parietti oggi e la vita suoi social

Oggi Alba si mostra in tutta la sua semplicità sui social, in particolare su Instagram dove interagisce con il proprio pubblico mostrandosi spesso senza trucco. Proprio in questi giorni Alba ha mostrato una collezione di costumi in cui è apparsa struccata e senza filtri. Numerosi i commenti che elogiavano la showgirl per la bellezza naturale e il fisico statuario malgrado l’età.

Eccola in uno degli scatti da lei pubblicati senza filtri e senza un filo di trucco. Alba indossa un bikini e ha un fisico pazzesco!