Albano Carrisi, caos sul web: il cantante alza le mani ad una donna

Recentemente a far scoppiare il caos sul web è stato un video che vede protagonista Albano Carrisi. Cantante amato da tante generazioni, Albano è finito nel mirino dei social dopo un clamoroso filmato recentemente pubblicato.

PERDE LE STAFFE E PRENDE A SCHIAFFI UNA DONNA – Sebbene sia molto amato, l’artista non è affatto immune alle critiche. Nel corso degli anni, infatti, Carrisi è stato spesso al centro delle polemiche per via di diverse sue dichiarazioni o per gesti considerati oltre i limiti.

Proprio nelle ultime ore il cantante si è ritrovato nel mirino dei social per via di un fatto clamoroso. Sebbene l’episodio sia avvenuto diversi anni fa, l’utente ha deciso solo di recente di renderlo pubblico, condividendolo in rete. Si tratta di un inaspettato e spiazzante gesto compiuto da Albano.

Nel filmato in questione si vede un Carrisi fuori di sé, perdere il controllo in pubblico per poi alzare le mani ad una donna. Davanti a queste immagini, il popolo del web è rimasto spiazzato e indignato dalla reazione dell’artista: “Ha messo le mani addosso ad una donna, come fate a giustificare una cosa del genere“.

Ma cosa ha scatenato l’ira di Albano Carrisi? Da come mostrato il video, a far infuriare l’uomo sarebbe stato lo scherzo fatto proprio da un fan. La donna si è finta una giornalista e ha avvisato al volto del cantante un microfono che si è rivelato essere in realtà un dildo. Davanti a questo gesto l’artista ha perso le staffe, scendendo dalla macchina per poi prendere a schiaffi la fan.

