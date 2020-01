Alberto Angela: il figlio Eduardo Angela diventa il nuovo “sex symbol” del web

Tutti conoscono Alberto Angela, fortunato figlio del conduttore televisivo Piero Angela. In molti lo apprezzano per il suo programma Ulisse – Il piacere della scoperta, ma non solo. È di fatto popolare anche per il suo fascino e la sua bellezza che hanno conquistato il cuore di molte italiane. Purtroppo per lui però, ora ha un nuovo “rivale”, suo figlio, Eduardo Angela.

NUOVO SEX SYMBOL – Quest’ultimo è il secondogenito della famiglia che Alberto ha fondato con la moglie Monica. Oltre a lui ci sono i due fratelli. Riccardo, il più grande, e Alessandro, l’ultimo arrivato. Ma è su Eduardo che adesso i “riflettori” del web sono puntati. Il tutto è partito da una foto pubblicata su Twitter da un utente, una foto che ritrae proprio il secondogenito del famoso conduttore. E improvvisamente, e soprattutto involontariamente, Eduardo diventa il nuovo idolo delle teenager italiane, il loro nuovo “sex symbol”. Sotto la foto, diventata virale, troviamo commenti di questo tipo: “Voglio sposarlo” – o ancora – “Facciamo una petizione per far diventare patrimonio Italiano il figlio di Alberto Angela così poi ce lo deve mostrare e descrivere in una puntata dei suoi programmi”. Insomma sembra che malgrado gli sforzi per mantenere una certa riservatezza, la sua popolarità sia esplosa indipendentemente da lui.

PRIVACY – La privacy è infatti qualcosa di fondamentale per Alberto Angela e la sua famiglia. In tal senso parla molto raramente della sua vita privata, se non in qualche accenno come quando descrisse il suo inizio di giornata tipo a Diva e Donna. Ma altrimenti niente. Seguono il suo esempio anche i figli, i cui profili social sono blindati e che selezionano con grande accuratezza amici e followers. Per vedere la foto di Eduardo Angela clicca qui.