Alberto Genovese: il giudice chiede di indagare per calunnia su una delle accusatrici

Il recente sviluppo del caso legato ad Alberto Genovese ha acceso nuovamente i riflettori sulla complessa vicenda giudiziaria. Il giudice per l’udienza preliminare (gup) Chiara Valori ha disposto un’indagine per calunnia nei confronti di una ragazza che lo aveva accusato di violenza sessuale sfruttando la rilevanza dei media. Come si legge su Corriere Milano, la decisione arriva a seguito dell’assoluzione dell’imprenditore per una delle accuse, in quanto il tribunale ha riconosciuto che la donna aveva prestato il proprio consenso, non risultando alcuna costrizione o abuso.

Secondo quanto riportato dalle motivazioni della sentenza, la donna avrebbe pianificato una strategia per ottenere un ritorno economico significativo, puntando sulla visibilità mediatica. Le parole del gup evidenziano come l’accusa fosse priva di fondamento e alimentata da obiettivi personali, come l’intento di ottenere somme considerevoli da parte dell’imprenditore.

Il percorso giudiziario di Genovese, però, rimane segnato da altre condanne. L’ex imprenditore sta infatti scontando una pena complessiva di 6 anni e 11 mesi per reati precedenti, ai quali si sono aggiunti ulteriori 15 mesi per tentata violenza. Contestualmente, il gup ha riconosciuto a Genovese e alla sua ex compagna Sarah Borruso l’attenuante di aver intrapreso un percorso di disintossicazione e avviato azioni risarcitorie nei confronti delle vittime.

Questa svolta evidenzia le molteplici sfaccettature del caso e gli sviluppi legati alle accuse, oltre a sottolineare l’importanza della verifica rigorosa delle testimonianze nei processi di questa portata.