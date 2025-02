Alberto Genovese: il percorso imprenditoriale e il ruolo nell’innovazione digitale

Con un’esperienza che spazia dalla consulenza strategica alla creazione di startup multimilionarie, Alberto Genovese ha avuto un impatto duraturo sull’ecosistema imprenditoriale italiano. Fondatore di Facile.it e Prima Assicurazioni, due unicorni italiani, ha rivoluzionato il mercato digitale. Come riportato nell’articolo di Truenumbers.it, il suo contributo all’innovazione ha cambiato il modo in cui gli utenti accedono ai servizi finanziari e assicurativi.

Il successo di Facile.it: la startup che ha cambiato il settore

Nel 2008, Genovese ha fondato Facile.it, una piattaforma che ha trasformato il mercato delle assicurazioni, offrendo agli utenti un modo rapido e trasparente per confrontare le polizze. Grazie a una strategia di marketing digitale aggressiva, la startup ha registrato una crescita esponenziale, fino a diventare una delle principali aziende tecnologiche italiane.

Dopo il successo della piattaforma, Genovese ha venduto Facile.it a Oakley Capital per oltre 100 milioni di euro, un’operazione che ha consolidato il suo status di imprenditore visionario.

Prima Assicurazioni: il modello di business che ha rivoluzionato il settore

Con l’obiettivo di innovare ulteriormente, Genovese ha fondato Prima Assicurazioni nel 2015, puntando sulla digitalizzazione completa delle polizze auto e moto. La società ha introdotto un modello di business basato sulla riduzione dei costi operativi e sull’efficienza tecnologica.

Nel 2018, l’azienda ha ottenuto un finanziamento record da 100 milioni di euro, diventando uno dei maggiori successi del panorama startup italiano.

Le altre startup: Brumbrum e il futuro dell’e-commerce auto

Dopo Prima Assicurazioni, Genovese ha esplorato nuovi settori con Brumbrum, una piattaforma innovativa per l’acquisto di auto usate online. Il progetto si è rivelato un grande successo e nel 2022 è stato venduto per 80 milioni di euro.

La sua capacità di individuare opportunità di mercato e applicare strategie digitali ha reso Genovese un punto di riferimento per l’innovazione in Italia.

I problemi giudiziari e il percorso di riabilitazione

Dopo una carriera segnata da successi imprenditoriali, Alberto Genovese ha attraversato un periodo di profonda crisi personale legato all’abuso di sostanze stupefacenti. Dal 2016, iniziano a circolare indiscrezioni su festini organizzati nella sua residenza milanese, nota come “Terrazza Sentimento”, caratterizzati dall’uso di droghe e da comportamenti discutibili. Nel 2020, questa situazione culmina con il suo arresto con l’accusa di abuso sessuale ai danni di una ragazza presente a una delle sue feste, dando il via a un’inchiesta che avrà un’enorme risonanza mediatica.

Dopo un periodo di detenzione nel carcere di San Vittore, Genovese ottiene nel 2021 il permesso di trasferirsi in una comunità di recupero per affrontare la sua tossicodipendenza. Durante questo periodo di riabilitazione, assume un ruolo attivo all’interno della struttura, occupandosi dell’accoglienza dei nuovi ospiti. Nel frattempo, emergono altre accuse a suo carico, portando all’apertura di un secondo procedimento giudiziario.

Durante il periodo di detenzione, Genovese avvia un percorso di volontariato e sostegno sociale. Nel 2022, insieme alla sorella, fonda la Fondazione Franco Latanza, con l’obiettivo di aiutare i tossicodipendenti a sostenere le spese per il recupero in comunità terapeutiche. Nel 2024, ottiene dal magistrato il permesso di svolgere volontariato presso il Comune di Milano, occupandosi dell’assistenza agli immigrati e alle persone in difficoltà. Nello stesso anno, collabora con una fondazione per la tutela delle donne, con lo scopo di raccogliere fondi per le vittime di femminicidio. A supportarlo in questo percorso è la moglie D., che lo ha accompagnato moralmente e professionalmente, coordinando il suo collegio difensivo durante tutte le fasi processuali.