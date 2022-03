Alberto Matano, salta l’appuntamento de ‘La vita in diretta’: l’annuncio del conduttore

A spiazzare il pubblico de La Vita in Diretta, programma di Rai 1 che vede al timone della conduzione Alberto Matano, è stata la mancata messa in onda della puntata. A spiegarne i motivi è stato il conduttore stesso.

SALTA LA PUNTATA – Tra i programmi di punta della Rai c’è ovviamente ‘La Vita in Diretta’, attualmente condotta da Matano. La fiducia dei vertici dell’emittente televisiva è stata ben riposta, dati gli ottimi risultati in termini di ascolti della trasmissione.

Ed è per questo che la mancata messa in onda della puntata di 25 marzo non è dipesa dal presentatore e non va contro di lui. A spiegarne i motivi è stato proprio Alberto, durante l’appuntamento pomeridiano del 24 marzo.

Al termine dell’ultima puntata, durante il momento dei saluti Alberto Matano ha fatto un annuncio. Dai vertici Rai, è arrivata la decisione di saltare il consueto appuntamento della settimane de ‘La Vita in Diretta’ per dar spazio ad un importante momento:

“Non saremo in onda perchè c’è la consacrazione di Russia e Ucraina a Maria. La preghiera del Papa sarà trasmessa in diretta da Rai1. Noi ci affidiamo a Papa Francesco in un momento cosi difficile e drammatico”.