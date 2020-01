Alberto Urso: il cantante posta una foto di lui bambino, non vuole perdere lo stupore con cui vedeva il mondo

Tutti ricordiamo il vincitore della scorsa edizione di Amici, il cantante Alberto Urso. Ebbene recentemente ha pubblicato una foto che lo ritrae bambino, specificando che non ha intenzione di perdere lo sguardo con cui osservava stupito il mondo.

LA FOTO – Il prediletto di Maria De Filippi posta lo scatto su Instagram. La frase sotto è chiara e concisa e sicuramente da attribuire alla passione con cui lavora, passione che non vuole svanisca. “Nonostante il mondo fuori vada a 2 mila all’ora…io non voglio perdere lo stupore e l’emozione con cui vivevo le cose quando ero piccolo”! La dedizione alla musica si può risentire in questa sua affermazione, e non potrà che compiacere i fan più accaniti.

SANREMO – La foto è arrivata a seguito di altre con protagonisti lui e Giordana Angi per esempio, o ancora lui e Johnny Depp. La dimostrazione quindi di un certo successo acquisito dal cantante, il quale si prepara anche a fare la sua entrata al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Per l’occasione porterà la canzone Il sole a est, scritta da Piero Romitelli e Gerardo Pulli e che dà il nome anche al suo nuovo album. Una promettente carriera che si proficua sempre di più per il giovane cantante. Per vedere la foto di Alberto Urso da bambino, cliccare qui.