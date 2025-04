Finale, alcol test positivo per il comandante della Polizia Locale. Patente ritirata.

Fabio Ferioli, comandante della Polizia Locale di Finale, martedì 22 Aprile, non appena salito in macchina, è stato fermato ad un posto di blocco. L’esito dell’ alcol test è stato positivo. La conseguenza? Patente ritirata.

L’uomo, all’indomani di Pasquetta, è stato colpito da una doccia fredda. Non era in servizio, ma aveva ancora la divisa addosso, quando è stato fermato dai Carabinieri. Aveva, da poco, terminato il suo pranzo.

Il tasso alcolemico riscontrato si aggirava tra i 0.5/0.8 grammi/ litro. Il risultato non poteva non essere positivo. La relativa sanzione è stata molto salata: oltre alla multa, sono stati sottratti circa 10 punti alla patente. Il comandante non potrà mettersi alla guida, per un periodo di tempo che varia dai 3 ai 6 mesi.

Essendo gli agenti alle dipendenze del comune di appartenenza, il municipio di Finale è stato aggiornato di quanto accaduto. L’amministrazione ha deciso di prendersi alcuni giorni per capire se prendere provvedimenti e, nell’eventualità, di che tipo.

Attualmente sulla vicenda c’è il massimo silenzio. Non resta che aspettare di sapere se al Comandante della Polizia locale spetteranno altre sanzioni, oltre a quelle già prese.