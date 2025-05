L’amicizia tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo è giunta al termine. Clarissa Salassiè rivela i motivi.

La grande amicizia tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano sembra essere giunta al termine. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono allontanati. Stando a quanto trapelato, il nuotatore avrebbe deciso di tagliare tutti i ponti.

A rivelare la notizia è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, durante un’intervista nel suo programma a Clarissa Salassiè, non si è fatto scrupoli a porre domande a riguardo. Secondo le sue informazioni: “Ricordo che Manuel faceva parte di un’agenzia di cui era socio proprio il suo amico ex schermidore. A me risulta che Manuel ha partecipato a una cena di Natale tra baci e abbracci con tutti. Poi di punto in bianco, senza dire niente, ha mandato un’ email dicendo “fine rapporto chiuso”.

“E infatti mi risulta che successivamente Manuel scelse di farsi rappresentare da una persona che si chiama Alex. Questo è stato un girare le spalle, un mentire a un rapporto di fraterna amicizia.”

Clarissa non ha esitato a confermare quanto appena scritto. La sorella di Lulù ha letto le chat in questione. “Allora, da quello che so, da fatti che mi sono stati raccontati, fino al 2023 lui stava nell’agenzia del suo amico ma non era contento di come lo stavano gestendo perché i lavori che gli proponevano a livello di cachet non erano grandi quanto lui desiderava. Di conseguenza, era stufo ed era stanco di questo management. E poco dopo, so per certo che Aldo ci rimase molto male perché dal nulla il ragazzo levò l’ email dell’agenzia da Instagram senza comunicare o dire che voleva lasciare l’agenzia.”

Ma non è finita qui. La Salassiè ha aggiunto: “ Io so che ha mentito anche a loro perché mentre stava con mia sorella a loro diceva che lei era una matta e che assolutamente non erano mai più stati insieme. Quindi, li ha presi in giro, quanto ha preso in giro noi”.