Alena Seredova, è convolata a nozze con Alessandro? La verità

Alena Seredova si è sposata in gran segreto con Alessandro Nasi? È questa la domanda che gli amanti del gossip si sono posti alla vista delle ambigue foto pubblicate su Instagram. A svelare la verità è stato il settimanale Gente.

SI È SPOSATA? – Insieme dal 2015, Alena e Alessandro sono diventati genitori di Vivienne quest’anno. Per la Seredova si tratta della terza figlia, già mamma di due figli maschi avuti dalla sua storia d’amore con Gigi Buffon.

Negli ultimi giorni la coppia è finita nuovamente al centro del gossip. Ad incuriosire il popolo del web è stata la foto che Alena ha recentemente condiviso sul suo account Instagram. Lo scatto in questione ritrae la donna con indosso un abito bianco, seduta sulle scale.

La vista dell’abito bianco ha subito fatto pensare ad un matrimonio celebrato in gran segreto. A svelare la verità è stato Gente, spiegando cosa c’è dietro alla tanto discussa foto della Seredova.

Stando a quanto scoperto dalla rivista, il vestito in questione è stato indossato per il matrimonio di William, il fratello di Alessandro. Alena Seredova e il compagno hanno vestito i panni di testimoni. Per il momento, quindi, la coppia non ha ancora compiuto il grande e atteso passo.