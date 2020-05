Alena Seredova è nuovamente mamma, nata recentemente la terza figlia

È stato annunciato proprio in questi giorni, l’attrice e showgirl Alena Seredova è nuovamente mamma.

MOMENTI GIOIOSI IMPRESSI IN UNO SCATTO – Dopo una lunga discesa in inferno per l’Italia e il mondo intero, provocata dall’emergenza COVID-19, finalmente una luce in fondo al tunnel. Non solo per la fase 2, che si preannuncia particolarmente positiva, ma anche per momenti di felicità pura, intimi e in dolce compagnia. Questo è il caso della showgirl ceca, naturalizzata italiana.

Una felicità indescrivibile che non viene espressa attraverso le parole, bensì tramite una tenera foto pubblicata su Instagram. Nello scatto osserviamo due mani che si stringono a vicenda, una più piccola sopra una più grande, la quale porta un anello con la scritta “mom”. Due paroline sotto la foto però ci sono, sono semplici ma insieme a quest’ultima colgono nel segno: «Benvenuta principessa».

TERZA VOLTA MADRE – Come già anticipato Alena Seredova è: nuovamente mamma. Il che implica che questa non è la prima volta per lei. Si tratta infatti della terza figlia in tutto, ma della prima con il suo compagno attuale Alessandro Nasi. La loro relazione risale al 2015, dopo un lungo matrimonio (5 anni) con l’ex marito, e leggenda del calcio, Gigi Buffon.

L’attrice aveva già anticipato da qualche tempo l’arrivo della figlia, precisamente dal mese di marzo, mentre la gravidanza in sé era già nota al pubblico da gennaio. Un evento importante che non mancherà di segnare un momento indelebile nella mente e nel cuore della coppia. Per vedere la foto clicca qui.