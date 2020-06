Alena Seredova, look casual nella prima passeggiata con la figlia neonata [FOTO]

Per Alena Seredova, in questo periodo triste caratterizzato dalla pandemia del Coronavirus, vi è stata una bellissima notizia. In questi giorni di lockdown infatti l’attrice ceco-italiana è diventata mamma per la terza volta.

Qualche settimana fa è venuta al mondo Vivienne Charlotte, la figlia nata dalla relazione con l’imprenditore Alessandro Nasi. La neonata e la mamma, approfittando della Fase 2 dell’emergenza sanitaria, hanno potuto finalmente intraprendere una gita “fuori porta”.

Una bella passeggiata al sole, immortalata in una foto postata dalla stessa Seredova sul suo profilo ufficiale Instagram, ha visto protagonista la neomamma intenta a portare a passeggio la culla con la neonata tra i prati torinesi.

A risaltare subito all’occhio, soprattutto quando si parla di un’attrice e comunque donna di spettacolo, è stato l’outfit indossato dalla bellissima Seredova. Un look molto casual composto da una magliettina larga e comoda e da tuta con annesse scarpe sportive.

Infine l’assenza di trucco fa risaltare la bellezza naturale e composta della neomamma che ha preferito, almeno per la gita del 2 giugno, di gran lunga la comodità allo stile ed eleganza. Questi due mesi di lockdown hanno un po’ allontanato il make-up dal look della Seredova, possibile che ciò possa portare ad una completa scomparsa di quest’ultimo a favore di una bellezza più acqua e sapone?