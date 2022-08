Alena Seredova, pronta a convolare a nozze con Alessandro: il breve annuncio sui social

È oramai ufficiale, Alena Seredova e Alessandro Nasi, il compagno, convoleranno a nozze. Ad annunciarlo è stata proprio lo showgirl, utilizzando le storie su Instagram.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Nei mesi scorsi si è spesso parlato del matrimonio tra Alena e Alessandro, finendo per etichettare tutte le indiscrezioni per voci di corridoio. Questa volta, però, la notizia non è affatto un rumor.

Recentemente, la Seredova ha deciso di condividere un’importante notizia nelle sue IG Stories. Ha mostrato una foto che mostra lei insieme al suo compagno, ma a lasciare spiazzati è la scritta: “is aid yes”, vale a dire “Ho detto sì”.

Successivamente, la donna ha avvisato i follower di aver rilasciato un’intervista per una nota testata giornalistica. Ed è stato proprio a questo giornale che Alena ha annunciato che convolerà a Nozze: “Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne”.

La Seredova non è voluta scendere in ulteriori dettagli sulle sue nozze. I fan, quindi, dovranno attendere per poter scoprire nuove informazioni sulle oramai attese nozze. Ciò che è certo è che è stato proprio grazie a Nasi che Alena ha ritrovato la felicità dopo la fine della sua storia con Gigi Buffon.