Alena Seredova si racconta: “Quando è finita con Gigi ho pensato solo a una cosa”

La bellissima Alena Seredova è finalmente di nuovo raggiante. Dopo diversi anni dalla dolorosa separazione col portiere della Juventus, Gigi Buffon, la modella e attrice ceca ha ritrovato la sua serenità. Oggi, splendida 42enne ritrova la serenità al fianco di un nuovo amore che la renderà mamma per la terza volta.

Dopo David Lee e Luis Thomas, la ex signora Buffon è in dolce attesa di una nuova creatura che verrà alla luce tra poche settimane. Un periodo non proprio facile per una gravidanza, questione che tocca profondamente la meravigliosa Alena.

“Il mio compagno non potrà assistere al parto per colpa del Covid?A non è certo, anche se ciò che conta davvero è proteggersi a vicenda. Io sono ligia alle regole, le rispetto, forse dipende dal regime in cui sono cresciuta e sono abituata a ubbidire”. Emozione sì ma sempre guidata da un radicato senso civico e grande forza interiore.

Intense le sue parole quando intervistata per “Grazia” rivela di quanto sia stata dura ricominciare all’alba del.suo divorzio. “Io sono una psicoanalista mancata, ho tanti difetti, ma un pregio: non racconto mai bugie a me stessa. Quando è finita con Gigi pensavo solo a proteggere i ragazzi. Solo dopo, quando abbiamo superato la fase critica, ho capito che una madre è migliore se è felice”.

“Serve sapersi adattare al cambiamento, noi donne siamo brave in questo e io l’ho imparato da ragazzina, quando ho lasciato il mio Paese per venire in Italia. Mai avrei pensato che a 36 anni avrei iniziato una seconda vita. E poi ci vuole fortuna. Lo dico sempre alle donne che mi scrivono, hanno superato i 40 anni e magari stanno cercando un figlio o vogliono voltare pagina. Nella fortuna bisogna credere”. Una testimonianza forte che trasuda fiducia in se stessi. Un esempio da tenere bene a mente in un mondo a volte fin troppo frivolo come quello dello showbiz.