Alessandra Amoroso, come la De Filippi ha scoperto della gravidanza: “Lei l’ha capito subito”

A distanza di un mese da quando ha deciso di annunciare di essere in dolce attesa, Alessandra Amoroso è tornata a parlare della sua gravidanza. In particolare, l’amata cantante ha raccontato di come con Maria De Filippi non c’è stato bisogno di nessun annuncio, aveva già capito da sola.

“Lei l’ha capito subito” – Lo scorso mese fa Alessandra ha deciso di condividere con i fan una bellissima notizia. Attraverso i suoi canali social, la cantante ha annunciato che lei e il compagno Valerio Pastore, insieme dal 2023, diventeranno genitori per la prima volta.

Ospite a 105 Friends, programma radiofonico di Tony & Ross, Alessandra ha ammesso che la De Filippi è stata una delle prime a sapere della sua gravidanza:

“Tra le prime persone a sapere della bimba in arrivo c’è stata Maria. Io ancora non l’avevo detto in giro. Infatti lei l’ha saputo senza che io lo dicessi di preciso. Lei l’ha scoperto così, l’ha buttata ad indovinare. Io l’ho chiamata e le ho chiesto un consiglio per fare delle analisi e lei di botto mi ha detto ‘ma tu sei incinta’. La mia mamma, le mando un bacio”.

L’artista ha poi aggiunto:

“Le avevo chiesto un consiglio per fare delle analisi generiche, ero appena arrivata a Roma e avevo bisogno di una dritta. Comunque lei mi ha chiesto se fossi incinta e io non ce l’ho fatta a mentire, le ho detto di sì che c’aveva preso”.