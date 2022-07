Alessandra Amoroso: conquista San Siro con oltre 42mila spettatori

Tutto accade a San Siro, Milano, 14 luglio 2022. Una data da ricordare per la Big Family, il fanclub di Alessandra Amoroso, che ieri sera ha assistito ad uno spettacolo eclettico, scintillante e vero.

Alessandra Amoroso, cantante salentina vincitrice del talent Amici festeggia tutti i suoi traguardi dal 2009 ad oggi con il suo primo stadio “Tutto accade a San Siro”. Con oltre 42mila spettatori è la seconda donna dopo la Pausini a calcare quel palco per celebrare i suoi 12 anni di carriera e i suoi 199 concerti in giro per l’italia. Questo il 200esimo. Una carriera che come quella di molti usciti dai talent poteva sfumare presto ma che Sandrina ha saputo coltivare e far crescere restando sempre se stessa, quella ragazza dalla lacrima facile che si emoziona spesso, sorridente e sempre gentile. Tutto questo, la chiave che le ha permesso di realizzare questo grande sogno.

Una festa a colori durata circa 2 ore e mezza.

Alessandra Amoroso, vestita Balestra sfoggia 6 cambi d’abito. Lo spettacolo parte con “AleAleAle” ed un ancora visibile tramonto a rendere l’atmosfera sognante. “Benvenuti al primo stadio insieme”, l’artista saluta la sua Big Family e si conferma una delle artiste più acclamate del panorama della musica leggera italiana.

Ad accompagnarla per la totalità dello spettacolo 90 ballerini e un’orchestra composta da 47 elementi. Ospiti della serata Dardust che la accompagna al piano durante “Amore Puro” e i Boomdabash con i quali canta le loro 3 hit estive: “A tre passi da Te”, “Mambo Salentino” e “Karaoke”.

12 anni di carriera racchiusi perfettamente nei brani scelti in scaletta dall’Ep esordio “Stupida” del 2009, a 10 (2018) fino a Tutto Accade (2021). Dalle storiche “Immobile”, “Stupida”, “Stella Incantevole”, “Estranei a partire da ieri”, “Senza Nuvole” passando attraverso “Buongiorno”, “La stessa”, “Difendimi per sempre” e “Amore puro”. Ci fa poi ballare con “Vivere a colori” e “Comunque andare” per poi presentare i nuovi brani “Camera 209”, “Sorriso Grande”, “Piuma” e “Canzone inutile”.

Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”.

Queste le date:

29 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

