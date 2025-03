Alessandra Amoroso, è in dolce attesa? L’indiscrezione

Il gossip impazza attorno ad Alessandra Amoroso, ex cantante di Amici, che secondo un’indiscrezione riportata dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, sarebbe in dolce attesa del suo primo figlio. Il padre della bambina sarebbe l’attuale compagno, Valerio Pastore, con cui la cantante ha iniziato una relazione nel 2021, dopo la fine della storia con Stefano Settepani.

CICOGNA IN ARRIVO? – Secondo la segnalazione anonima giunta alla Marzano, la nascita della piccola sarebbe prevista per settembre e il nome scelto dai futuri genitori sarebbe “Penelope Maria Pastore”. Sebbene la notizia non sia stata ancora confermata da Alessandra, il rumor ha rapidamente acceso la curiosità dei fan e degli appassionati di gossip.

La relazione tra Alessandra e Valerio procede a gonfie vele, nonostante la differenza d’età di otto anni tra i due. Lui, tecnico del suono, ha sempre vissuto lontano dai riflettori, e la coppia ha preferito mantenere la propria storia d’amore riservata, proprio come accadde con l’ex compagno della cantante. Se l’indiscrezione sulla gravidanza fosse vera, si tratterebbe di un nuovo, emozionante capitolo per entrambi.

A rendere ancora più intrigante la vicenda è il fatto che l’ultima apparizione pubblica di Alessandra risale allo scorso febbraio, quando ha duettato con Serena Brancale sul palco del Festival di Sanremo. Durante l’esibizione, la cantante ha indossato un elegante abito nero con cappuccio, perfetto per nascondere un’eventuale rotondità sospetta.

Non è un segreto che Alessandra Amoroso abbia sempre sognato di diventare mamma. In passato ha dichiarato di desiderare una famiglia e di voler dedicarsi completamente a suo figlio. Se le voci si rivelassero fondate, il 2025 potrebbe essere per lei un anno di grandi cambiamenti, sia sul piano personale che professionale.