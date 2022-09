Alessandra Amoroso, flirt in corso con Aiello?

C’è del tenero tra Alessandra Amoroso e Aiello? È questo che il popolo del web si sta chiedendo dopo il gossip scoppiato su Twitter. Alcuni fan della cantante hanno notato dei dettagli che farebbero pensare che i due artisti stiano insieme.

STANNO INSIEME? – Su Twitter nelle scorse ore è scoppiato il caos dopo delle segnalazioni da parte di alcuni utenti. Stando a quanto emerso dai profili social dell’ex volto di Amici e del cantante cosentino, i due starebbero insieme.

A spiegare nel dettaglio quanto notato dal popolo dei social è stato Fanpage:

“Soltanto nella notte sono saliti alla ribalta diventando virali i video di Alessandra Amoroso e Aiello molto vicini. In uno che risalirebbe a giugno 2022 si vede Aiello sul palco, durante il suo concerto a Roma, che indica in alto mentre canta la strofa della sua canzone Il cielo di Roma: “A toccare le stelle con te”. La persona a cui si rivolge è proprio l’artista salentina che si tocca il cuore, intonando le stesse parole.

La canzone è la stessa che ha aggiunto lei come audio di una foto scattata con il cantante di Cosenza, pubblicata su Instagram ma di cui non conosciamo la data esatta. Un selfie mosso, in bianco e nero, con un cuore nero e la canzone “Il cielo di Roma”. Difficile per i fan non immaginare che sia la canzone che Aiello ha dedicato alla sua “Ale””.

Se in un primo momento da parte sia dell’Amoroso e di Aiello c’è stato il silenzio, la cantante ha poi deciso di dire la sua. Attraverso il suo profilo Twitter, la donna ha commentato con ironia il rumor che la vede protagonista:

“E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”