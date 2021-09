Alessandra Amoroso: ora online il video di “Tutte le volte”

Alessandra Amoroso si conferma essere, ad oggi, una delle voci più amate della musica italiana con 47 dischi di Platino oltre 2 milioni e 600 mila copie vendute 8 tour in 12 anni di carriera con 199 date in tutta Italia.

Grandi novità per l’artista salentina che il 13 luglio 2022 per la prima volta si esibirà allo Stadio G. Meazza di Milano con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”. “Tutto accade” è infatti l’album in uscita il 22 ottobre (Epic / Sony Music), anticipato proprio dal singolo “Tutte le volte”.

Il video, nato da un’idea di Alessandra Amoroso, diretto da Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro.

Il videoclip è un piano sequenza in cui l’artista, circondata da 11 ballerini, è protagonista di una coreografia inedita che Veronica Peparini ha creato per l’occasione con il supporto della stessa Alessandra.

«Penso a tutte le volte che ho creduto di non farcela – racconta Alessandra Amoroso – di non essere in grado di affrontare alcune dinamiche della vita da sola con me stessa, penso a tutte quelle volte che ho avuto paura e mi sono sentita persa…oggi giro per strada da sola…e sono fiera di chi sono e di quello che vedo!»

Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”.

Il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio, in cui Alessandra per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, quello di San Siro.

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. “TUTTO ACCADE a San Siro” non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme al suo pubblico (big family) un’esperienza travolgente e indimenticabile.

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni saranno disponibili dal 1° ottobre su www.friendsandpartners.it.