Alessandra Amoroso, sul suo nuovo fidanzato: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare”

Tra i cantanti in gara della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso ha deciso di raccontarsi. In questi giorni, infatti, l’ex allieva di Amici ha deciso di parlare della sua nuova storia d’amore con Valerio Pastore.

“Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare” – Intervistata nel podcast di Cosmopolitan, Mano sul Cuore, Alessandra ha deciso di sbottonarsi un po’ sulla sua nuova relazione. Attualmente, infatti, l’amata artista è legata sentimentalmente a Valerio Pastore, videomaker e tecnico del suono.

Sulla sua nuova relazione, la Amoroso ha così confidato ai microfoni di Cosmopolitan: “Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato”.

Nel corso dell’intervista, la cantante ha deciso di lanciare una frecciatina all’ex Stefano Settepani, con cui è stata insieme per ben sei anni: “Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”.

Parlando della sua storia con Valerio e, forse, alludendo a quella finita con Settepani, l’artista ha aggiunto: “La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi. E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona”.