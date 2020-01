Alessandra Mastronardi, nuovo look e personalità per l’ex star dei Cesaroni

Sono passati anni dall’ultima volta che gli spettatori italiani l’hanno vista nella serie tv I Cesaroni. Quale shock quindi, scoprire quanto sia cambiata l’attrice Alessandra Mastronardi. Scopriamo insieme quanto.

IL LOOK – La cosa che salta subito agli occhi è il nuovo look che l’attrice sfodera con tutta la sua forza. Cosciente della sua bellezza non esita a sottolinearla con una tinta decisamente solare. Un castano color cioccolato che ha lasciato tutti a bocca aperta durante il Festival del Cinema di Venezia. Sicuramente l’acconciatura più trendy dell’autunno 2019.

LA PERSONALITÀ – I capelli non sono l’unico elemento che marcano un profondo stacco tra Alessandra Mastronardi e i suoi personaggi. Anche il guardaroba non scherza, con abiti che contrastano con l’immagine di “brava ragazza” che le è stata attribuita per tanto tempo, e ne rispecchiano la maturità acquisita, senza mai però sfoggiare nella volgarità. Finalmente la giovane Eva Cudicini dei Cesaroni è cresciuta e non esita a esporre la propria femminilità, e non solo nella vita pubblica, ma anche nei personaggi che ora interpreta come la dolce Francesca in Master of None. Allontanatosi dal suo paese d’origine per trasferirsi a Londra, la vita di Alessandra Mastronardi, come la sua carriera, hanno subito una svolta del tutto sorprendente e positiva. Per vedere foto dove l’attrice sfoggia la sua chioma castana, clicca qui.