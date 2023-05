Alessandra Mele: dall’Italia all’Eurovision per rappresentare la Norvegia. Arriva l’accusa di plagio

Alessandra Mele si è presentata alla Liverpool Arena per rappresentare la Norvegia agli Eurovision 2023 con il singolo Queen of kings. Il singolo sta già scalando le classifiche internazionali raggiungendo milioni di ascolti nelle piattaforme streaming.

Ma come è arrivata un’italiana a rappresentare la Norvegia? Alessandra Watle Mele, nota solamente con il nome di Alessandra, classe 2002, nasce a Pietra Ligure da padre italiano e madre norvegese. Sono state proprio le sue origini nordiche a condurla in Norvegia dove ha frequentato il Lillehammer Institute of Music Production.

La sua carriera, però, inizia in Italia dove a 12 anni ha vinto VB Factor, concorso locale della Val Bormida, per proseguire all’estero quando nel 2022 ha vinto The Voice of Norway e a gennaio 2023 il Melodi Gran Prix che le ha fatto guadagnare l’accesso agli Eurovision.

Dove la condurrà il futuro? Probabilmente in Italia: “Mi piacerebbe assolutamente partecipare al Festival di Sanremo, io sono aperta alla vita in generale e non vedo l’ora di tornare in Italia. Abito in Liguria, a cinquanta minuti da Sanremo, quando voglio andare a fare un po’ di shopping vado a Sanremo, quando voglio godermi il mare vado anche a Sanremo se ho voglia, è bellissimo”.

“Come mi vedo dal punto di vista discografico in Italia? Abbiamo scritto un sacco di canzoni in italiano, ho intenzione di proseguire un po’ con l’inglese ma sono totalmente aperta e non vedo l’ora di far uscire anche la mia canzone in italiano” ha dichiarato.

Non sono mancate le polemiche in seguito alla pubblicazione del singolo Queen of Kings in quanto un ex concorrente di Amici, Shibui, noto anche come Shady all’interno del programma, l’ha accusata di plagio riferendosi al singolo Thunder di Gabry Ponte da lui firmato.

“Ciao a tutti, sto vivendo una cosa che non mi era mai capitata prima. Il mio manager mi ha contattato per dirmi che la mia canzone Thunder è stata plagiata all’Eurovision Song Contest dalla concorrente norvegese Alessandra Mele, e per questo è stata avviata una causa legale. Sono andato subito a controllare la sua canzone Queen of Kings. La canzone è super orecchiabile e molto potente, adoro il ritmo nel ritornello. E mi ha colpito, è davvero una versione simile di Thunder” ha dichiarato.

Poi ha continuato: “Facendo qualche ricerca ho scoperto che l’argomento è già stato ampiamente portato alla luce soprattutto su TikTok che è pieno di video che sottolineano le somiglianze tra le due canzoni, quindi l’altra emozione che sto provando in questo momento è la totale confusione. Non ho rancore, ma spero che questo possa essere risolto il prima possibile!“.