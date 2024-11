Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: continua la battaglia social e legale

Il rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si fa sempre più teso, soprattutto dopo le accuse di stalking che hanno portato Basciano in carcere per un breve periodo e alla successiva scarcerazione. L’ex gieffino, celebre DJ e influencer, ha utilizzato nuovamente i social per esprimere il suo malcontento e denunciare quella che ritiene essere un’ingiustizia: l’impossibilità di vedere sua figlia, Celine Blue, nata dalla relazione con Sophie Codegoni.

Lo sfogo di Alessandro Basciano

Attraverso una serie di Instagram Stories, Basciano ha condiviso con i suoi follower il dolore per la situazione attuale: “Sono stato privato della libertà, che è la cosa più preziosa per un uomo. Anzi no, la seconda: la prima sono i figli, e io sono stato privato anche di questo. Ancora oggi non riesco a vedere mia figlia, nonostante non abbia alcuna restrizione. Riabbracciarla sarebbe la carezza sull’animo di cui, ora più che mai, avrei bisogno”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sottolineato quanto sia importante per lui ricostruire il rapporto con la figlia, affermando che questo rappresenterebbe una luce in un momento così buio.

Le accuse reciproche

Non è la prima volta che Basciano punta il dito contro Codegoni. Già in passato, subito dopo la scarcerazione, aveva parlato di una presunta “strumentalizzazione” della figlia da parte dell’influencer: “La strumentalizzazione di una bambina per deviare nottate brave in club privati… tutto quello che ho passato verrà alla luce del sole”.

Dall’altra parte, Sophie Codegoni non ha risposto direttamente alle accuse, mantenendo un profilo più riservato. L’influencer aveva però dichiarato, sempre sui social, di aver agito per proteggere se stessa e sua figlia: “Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo”.

La strategia della Codegoni

Secondo le indiscrezioni, Sophie avrebbe scelto di affidarsi ai suoi legali per gestire la situazione e preservare la sua privacy. Probabilmente consigliata dagli esperti, l’influencer ha evitato di alimentare ulteriormente la polemica tramite i social o tramite dichiarazioni pubbliche, preferendo concentrare le sue energie sulla famiglia e sulla sua vita quotidiana.

Una battaglia che potrebbe finire in tribunale

Il caso tra Basciano e Codegoni sembra destinato a svilupparsi anche a livello legale. Le accuse di stalking e la questione dell’affidamento di Celine Blue restano al centro della controversia, con entrambe le parti pronte a far valere le proprie ragioni.

In attesa di eventuali sviluppi giudiziari o di chiarimenti pubblici, la vicenda si inserisce tra le tante storie di conflitti familiari esposte sui social, dove il confine tra vita privata e pubblica diventa sempre più labile.