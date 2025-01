Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, scontro senza fine: nuove accuse sui social

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nata sotto i riflettori di un reality, è durata poco, ma le tensioni tra i due non si sono mai placate. Dopo la nascita della loro figlia, Celine, l’ex coppia ha intrapreso una battaglia che continua a riempire le cronache del gossip.

Nuove accuse di Basciano

Nelle ultime ore, è stato Basciano a riaccendere i riflettori sulla vicenda, condividendo sui social un episodio legato alla gestione della bambina. Il dj ha raccontato che si è trovato a dover andare a prendere la figlia a scuola, nonostante fosse malata, perché Sophie non era disponibile per impegni lavorativi. “Sono felicemente con mia figlia, ma non per gentile concessione”, ha scritto. “Se non fossi andato io, la piccola sarebbe rimasta lì”.

Basciano ha aggiunto che, nonostante entrambi siano affidatari, la madre ha la gestione abituale della bambina e, a suo dire, non si sarebbe preoccupata di organizzare il ritiro della figlia da scuola. Il dj ha espresso la sua amarezza definendo la situazione “grave e meschina” e ha condiviso un’immagine tenera della bambina che lo accarezza, accompagnata da parole che sottolineano il suo sconforto per la situazione.

Tensioni personali e problemi legali

Basciano ha anche dichiarato che i conflitti con la madre di sua figlia durano ormai da oltre un anno e che ritiene sia giunto il momento di rivelare la verità. La situazione è ulteriormente complicata da problemi legali: Sophie Codegoni ha infatti denunciato l’ex compagno per stalking, e il caso è in attesa di un processo.

Nonostante ciò, il dj, come chiarito dal suo avvocato, è attualmente libero e non sottoposto a restrizioni o misure cautelari. Rimane però iscritto nel registro degli indagati, e le indagini sono in corso. Mentre Sophie mantiene il riserbo sulla vicenda, le dichiarazioni di Basciano continuano a generare dibattito. La situazione sembra lontana da una risoluzione, con il conflitto tra i due che coinvolge sia la gestione della piccola Celine che le difficoltà personali e lavorative del dj.