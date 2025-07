Alessandro Basciano, avvistato a Ibiza in dolce compagnia. Di chi si tratta?

Alessandro Basciano è stato avvistato a Ibiza, in dolce compagnia. Ma chi è la ragazza per cui il cuore del d-j è tornato a battere?

Stando a quanto trapelato, la giovane è Ginevra Milia. Tutto è nato da un video, andato virale online. Nelle immagini, in questione, si vede l’ex di Sophie Codegoni, molto vicino ad un’influencer, dai capelli biondi.

A rivelare l’identità della ragazza, è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato nelle sue stories Instagram lo screen di una soffiata che parla chiaro. Nella foto si legge che Alessandro e Ginevra passano molto tempo insieme. Non si tratta di una semplice amicizia, ma di una vera e propria frequentazione.

Per ora, tuttavia, non è nient’altro che una semplice voce. Nessuno dei due, infatti, ha confermato la notizia. La Milia ha un account social da ben 11 mila followers. Sui suoi profili, pubblica foto di viaggi in giro per il mondo.

Basciano non sarebbe l’unico ad aver voltato definitivamente pagina. Anche la madre di sua figlia Celine, Sophie, infatti, si sarebbe fidanzata. A rubare il cuore dell’ex tronista di “Uomini E Donne”, stando alle recenti indiscrezioni, sarebbe stato il calciatore Andrea Petagna. I due, infatti, hanno appena trascorso gli ultimi giorni in Sardegna, in compagnia di alcuni amici.