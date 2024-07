Alessandro Basciano, il duro attacco dell’ex: “Essere padre non significa solo fare bella figura sui social”

Negli ultimi giorni a tornare ad essere nel mirino dei social è stato Alessandro Basciano. Questa volta, però, non si tratta di un presunto ritorno di fiamma con l’ex Sophie Codegoni, ma il duro attacco da parte di Clementina Deriu, ex del dj e madre del piccolo Niccolò.

“Essere padre non significa solo fare bella figura sui social” – Al di là degli ultimi rumors sulla sua turbolenta situazione sentimentale, Basciano si sta godendo qualche giorno di vacanza tra mare e resort di lusso. Ad attaccare l’ex volto di Temptation Island è stata Clementina, ex compagna del dj e mamma di Niccolò, avuto nel 2016.

Come un fulmine a ciel sereno, la donna ha deciso di attaccare duramente l’ex gieffino in una IG Story:

“È davvero triste vedere padri che postano su Instagram foto di macchina di lusso, yacht e super hotel ostentando tutto quello che hanno. Mostrando una vita perfetta e vedere poi che ai propri figli fanno mancare tutto. Non gli fanno neanche una misera vacanza. Li prendono un giorno al mese giusto per fare due storie da pubblicare sui social e poi li abbandonano completamente tutto il resto dell’anno. Passano un mantenimento minimo rapportato al tenore di vita che hanno e a quello che guadagnano, quando si ricordano”.

La donna ha poi proseguito:

“Dove sono quando i loro figli hanno bisogno di supporto, amore e presenza costante? Essere padre non significa solo fare una bella figura sui social. Significa essere presenti, preoccuparsi dei bisogni quotidiani dei propri figli, educarli e crescerli. La verità è che l’immagine pubblica non ha valore se non è sostenuta da azioni concrete. Essere un buon padre richiede impegno e sacrificio, non un profilo curato sui social”.