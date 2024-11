Alessandro Basciano, la clamorosa notizia di Fabrizio Corona: “Arrestato per stalking e minacce a Sophie Codegoni”

Nella serata di ieri, Fabrizio Corona sul suo sito Dillingernews ha annunciato l’arresto di Alessandro Basciano. Stando a quanto scoperto dall’ex re dei paparazzi, il dj sarebbe stato arrestato per stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni, sua ex compagna. Dopo le iniziali smentite, è arrivata la conferma ufficiale.

“Arrestato per stalking e minacce a Sophie Codegoni” – Il tutto ha avuto inizio nella serata di ieri, quando Corona ha rivelato l’arresto del noto ex protagonista del GF Vip:

“La polizia di Moscova, a Milano, è andata a prendere Alessandro Basciano a casa per condurlo in arresto nel carcere di San Vittore. Il mandato d’arresto con custodia cautelare è per i capi di imputazione di stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni”.

Immediata la risposta di Alessandro, che ha smentito la notizia attraverso delle IG Stories, per poi eliminarle dopo poco. Davanti alla smentita da parte di Basciano e da alcuni suoi amici, Fabrizio è tornato sull’argomento, raccontando nel dettaglio l’accaduto:

“Esattamente trenta minuti fa la polizia di Moscova, a Milano, è andata a prenderlo a casa per condurlo in arresto nel carcere di San Vittore. Il mandato d’arresto con custodia cautelare è per i capi di imputazione di stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex gieffino, che continua ad avere una relazione fissa con Sophie Codegoni, nonostante lei neghi, ha saputo che lei era stata a cena da Cipriani con dei suoi amici della moda milanese, ovvero M.F e A.D.P e a quel punto è corso con la sua macchina per andarla a cercare, incontrando lo stesso M.F, picchiandolo e distruggendogli la macchina per 4000 euro di danni”.

Ha poi aggiunto:

“Il mio sito ha dato la notizia dell’arresto e dopo poco lo stesso ha pensato, nella sua ignoranza, di pubblicare una smentita, perché i polli di allevamento mediatici non pensano alle conseguenze delle denunce, piuttosto si preoccupano dei follower. Mi sono stati raccontati tutti i procedimenti penali e le denunce tra lui e Sophie. Adesso lui è in galera per il reato 612 BIS (CODICE ROSSO). Atti persecutori gravissimi. E pura realtà, i fatti sono gravi e lui è in galera con un’accusa pesantissima. Ho degli audio di lui, che ha avuto il coraggio di mandarmi mentre stava andando a San Vittore (come ha fatto non lo so), l’audio della sorella e l’audio di colui che mi ha dato la notizia raccontandomi i fatti”.

Per confermare quanto dichiarato, Corona ha parlato della telefonata avuta con Leonardo D’Erasmo, l’avvocato di Basciano. Il legale avrebbe parlato di una denuncia di stalking ai danni di Sophie. Inoltre, sempre nella conversazione pubblicata da Fabrizio, D’Erasmo ha parlato di denunce da parte sia di Alessandro che della Codegoni: “Lui l’ha denunciata per sottrazione di minore perché ha portato la bambina all’estero senza il suo consenso, ma poi sembrava che avessero trovato un accordo e ritirato le querele”.