Alessandro Basciano, lo sfogo social: “Non so dove si trovi mia figlia”

A finire ancora una volta al centro dell’attenzione sui social è lo sfogo a cui Alessandro Basciano si è lasciato andare. L’ex volto del GF Vip ha deciso di sfogare la sua frustrazione e il suo dolore per non aver trascorso il Natale con la figlia Celine Blue, avuta dall’ex Sophie Codegoni.

“Non so dove si trovi mia figlia” – La storia tra Alessandro e Sophie ha avuto inizio nella casa del GF Vip, proseguita lontano dalle telecamere e da cui è nata la piccola Celine Blue a maggio 2023. A distanza di pochi mesi dalla nascita della bambina, tra i due ex gieffini c’è stata una turbolenta rottura.

In un’intervista a Verissimo, la Codegoni aveva accusato l’ex compagno di tradimenti e di violenza psicologica e fisica. Accuse che Basciano ha smentito categoricamente, aggiungendo che la famiglia dell’ex tronista di averla influenzata nel lasciarlo.

Nonostante i tentativi di dare un’altra opportunità alla loro storia per il bene della figlia, tra i due la rottura è stata tutt’altro che pacifica. Lo scorso mese il dj è stato denunciato di stalking e minacce nei confronti dell’ex volto di UeD, 36 ore nel carcere di San Vittore prima di essere scarcerato.

In questo periodo Alessandro ha continuato a professarsi innocente, nonostante le tantissime pagine di messaggi depositate da Sophie e la diffusione di chat private divulgate da quest’ultima.

Dal canto suo, Basciano ha voluto denunciare l’ex tronista per sottrazione di minore. A rivelarlo è stato proprio l’ex protagonista del GF Vip attraverso un recete sfogo sui social:

“Un padre che non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta. Ho seguito la strada della legalità, abbiamo depositato un ricorso in tribunale, fatto 3 denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia ha i suoi tempi. Nel frattempo non so dove si trovi mia figlia, se sta bene, con chi sia. E’ chiaro che molte azioni sano finalizzate a suscitare una mia reazione, infinite provocazioni che schivo come sassi.

Strumentalizzare l’amore per una figlia, utilizzarla come se fosse un “oggetto” di proprietà esclusiva è di quanto più crudele esista al mondo. Vado dritto per la mia strada, confidando nella giustizia, nella verità, e nel tempo. Certo che tutto il male ritorni al mittente, anche nei confronti di chi si prodiga per farmi del male morale ma anche fisico. Un giorno questo ultimo concetto sarà più chiaro a tutti, per ora va bene così”.