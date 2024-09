Alessandro Basciano, nuova frecciatina a Sophie Codegoni? “Bravi, perfetti, casa e chiesa insomma”

Da quanto emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ci sia nuovamente tensione. A farlo pensare è stata la recente riflessione che l’ex tentatore di Temptation Island ha condiviso su Instagram.

“Bravi, perfetti, casa e chiesa insomma” – Nonostante sembra sia definitivamente finita la loro love-story, Sophie e Alessandro continuano ad essere nel mirino del gossip. Il loro amore è sbocciato all’interno della casa del GF Vip, facendo subito appassionare i fan. La loro relazione è proseguita lontano dalle telecamere.

Dopo aver intrapreso fin da subito una convivenza, Alessandro ha presto chiesto all’ex volto di Uomini e Donne di sposarlo durante il Festival del Cinema di Venezia. Ancor prima di convolare a nozze, Sophie e Basciano sono diventati genitori della piccola Celine Blue. A distanza di pochi mesi dalla bambina, tra i due avviene l’inaspettata rottura.

Annunciata ufficialmente la fine della loro storia d’amore. la Codegoni rilascia una clamorosa intervista a Verissimo dove muove delle pesanti accuse nei confronti dell’ex compagno. La ragazza, infatti, svela a Silvia Toffanin di essere stata tradita da Alessandro, arrivando ad accusarlo di violenza fisica e psicologica. Successivamente interviene Basciano che, in lacrime, smentisce categoricamente ogni accusa dell’ex.

Nei mesi scorsi si era vociferato di un possibile ritorno di fiamma, ma che sembrerebbe non essere andato come sperato. Ad oggi, però, sembrerebbe siano tornate le tensioni tra i due ex gieffini. Ad evidenziarlo è stata Deianira Marzano che, attraverso le sue IG Stories, ha condiviso: “Con l’eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo… Bravi, perfetti, casa e chiesa insomma”.

In molti hanno visto questa riflessione del dj come una velata frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo alla Marzano, che è in rapporti con entrambi gli ex protagonisti del GF Vip, Alessandro si sarebbe riferito proprio alla Codegoni.