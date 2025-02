Alessandro Basciano, rissa in discoteca: “Hanno offeso Sophie Codegoni”

Ancora una volta a finire sotto i riflettori è Alessandro Basciano. Il chiacchierato dj ligure sembra essere stato coinvolto in una rissa scoppiata in una discoteca di Milano. Il video è ovviamente finito sui social, divenendo virale in pochissimo tempo, spingendo Alessandro ad intervenire.

RISSA IN DISCOTECA – Il dj e ex concorrente del “Grande Fratello Vip” è stato filmato mentre, trattenuto da un bodyguard, inveiva contro un uomo, con frasi minacciose e aggressive: “Portami fuori ora, portami fuori quel pezzo di me**a, portatemelo fuori”. Il video è stato pubblicato su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha spiegato che l’uomo al centro della lite sarebbe Mike, storico amico di Francesco Facchinetti.

Il racconto di Parpiglia, accompagnato dal video, ha suscitato non poche polemiche. Il giornalista ha scritto: “Ieri sera all’#hollywood, #milano, #alessandrobasciano si è scagliato contro Mike, amico storico di #francescofacchinetti. I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di #basciano, allontanato dalla #security. Il #team di #facchinetti e la vittima denunceranno l’accaduto. Citare la fonte. Aggiungo: che schifo”.

L’incidente arriva in un momento già complesso per Basciano, che sta affrontando una causa legale con l’ex compagna Sophie Codegoni, accusato di stalking e minacce. L’ex gieffino è stato arrestato e poi rilasciato, ma l’udienza di qualche settimana fa ha visto la richiesta di un nuovo arresto, con la decisione che verrà presa nei prossimi giorni. La rissa al locale potrebbe dunque complicare ulteriormente la sua situazione legale.

Poco dopo la pubblicazione del video, Basciano ha deciso di intervenire sui social per raccontare la sua versione dei fatti, accusando Parpiglia di aver manipolato la situazione per fini sensazionalistici:

“Il signor Parpiglia, comportandosi come un avvoltoio, ha pubblicato un video per dipingermi come fa comodo al ‘politicamente corretto’. Ma alle situazioni bisogna sapere dare un contesto e non strumentalizzare e manipolare l’informazione”.

Il dj ha spiegato che la sua reazione era stata causata da un’offesa nei confronti della madre di sua figlia, Sophie Codegoni: “Un tale, che non so chi sia, mi ha voluto provocare offendendo la madre di mia figlia. Non permetto che si insulti gratuitamente o strumentalmente”.

In un’altra serie di video pubblicati sulle sue storie, ha continuato: “Questa persona ha ben pensato di insultare in modo provocatorio la mia ex compagna. Forse si sentiva figo a fare una cosa del genere davanti ai suoi amichetti. Naturalmente, la mia reazione è stata quella di prendere le sue difese”.