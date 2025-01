Alessandro Basciano rompe il silenzio: le accuse di stalking e le ripercussioni personali e professionali

Le festività si concludono, ma le tensioni tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembrano lontane dal placarsi. Il noto DJ è tornato a parlare della difficile situazione che lo vede al centro di un’accusa di stalking mossa dalla sua ex compagna e madre di sua figlia, Celine Blue. La questione si è riaccesa dopo che Basciano, attraverso una story pubblicata sui social, ha scelto di affidare al proprio avvocato il compito di chiarire i dettagli legali e le conseguenze personali che sta affrontando.

Le parole di Basciano e i dettagli del legale

Durante il messaggio condiviso con i suoi follower, il DJ ha espresso il proprio dispiacere per non essere riuscito a trascorrere le festività natalizie con la figlia e ha lasciato spazio alle spiegazioni del suo legale. Nel video pubblicato, l’avvocato ha delineato il quadro legale delle accuse di stalking, spiegando che queste comportano spesso l’arresto immediato dell’indagato, come accaduto a Basciano lo scorso 21 novembre. In quell’occasione, il DJ fu trasferito nel carcere di San Vittore, per poi essere rilasciato dopo meno di 48 ore.

Oggi, secondo il legale, Basciano non è soggetto a misure restrittive o cautelari ed è formalmente un uomo libero. Tuttavia, il DJ rimane iscritto nel registro degli indagati, e il futuro giudiziario della vicenda è ancora incerto. I tempi della giustizia, come sottolineato dall’avvocato, potrebbero essere lunghi e protrarsi per mesi prima di giungere a una soluzione definitiva.

Oltre agli aspetti legali, l’avvocato ha sottolineato le gravi ripercussioni personali e professionali che l’accusa ha avuto sul suo assistito. Da un lato, Basciano lamenta l’impossibilità di trascorrere tempo regolare con sua figlia; dall’altro, ha subito un significativo impatto sulla sua carriera. Essendo un DJ e un personaggio pubblico, le accuse hanno scatenato reazioni che hanno portato locali e organizzatori a evitare di collaborare con lui per paura di backlash mediatici.

“Da quando è stata depositata la denuncia, Alessandro ha visto il proprio lavoro ridursi drasticamente. Spesso, quando il suo nome compare su una locandina, i locali diventano oggetto di insulti e richieste di annullamento dell’evento”, ha spiegato il legale, sottolineando come questa situazione abbia compromesso la stabilità economica e professionale del DJ.

Il video si è concluso con una riflessione su come le accuse, anche in assenza di una condanna, possano distruggere la vita di una persona: “È giusto che una denuncia possa causare la perdita di diritti fondamentali come il lavoro?”

Nel frattempo, Sophie Codegoni non ha ancora commentato le ultime dichiarazioni di Basciano. Tuttavia, il dibattito si è acceso nei commenti sotto il video del legale, dove molti utenti hanno manifestato solidarietà al DJ, ritenendo che le conseguenze subite siano eccessive rispetto alla situazione ancora in fase di valutazione legale.