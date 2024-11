Alessandro Basciano scarcerato: accuse, polemiche e nuovi sviluppi sulla vicenda con Sophie Codegoni

Alessandro Basciano è tornato a casa dopo meno di 48 ore dalla sua incarcerazione a San Vittore, in seguito alle accuse di stalking dalla sua ex compagna Sophie Codegoni. Nella giornata di sabato 23 novembre, il DJ è stato scarcerato, un evento che ha suscitato un grande clamore mediatico. Una volta rientrato, Basciano ha utilizzato il suo profilo Instagram per aggiornare i follower e annunciare che non intende mettere fine alla questione, promettendo rivelazioni imminenti.

Le dichiarazioni di Basciano sui social

Dopo la scarcerazione, Basciano ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui ha respinto con forza le accuse mosse contro di lui. “Giustizia è stata fatta” ha dichiarato, sostenendo che l’ordinanza che ha disposto la revoca della misura cautelare avrebbe dimostrato la sua estraneità ai fatti. Ha anche lanciato accuse dirette verso Sophie Codegoni, sottolineando che “le menzogne vengono a galla” e promettendo di portare chi ha mentito davanti alla giustizia.

Nel suo lungo sfogo, il DJ ha affermato che quanto subito negli ultimi mesi sarà reso pubblico, inclusi dettagli su vicende che, a suo dire, avrebbe taciuto per rispetto della figlia, Céline Blue. Ha accusato l’ex compagna di sfruttare la bambina per distorcere la verità, aggiungendo che ora è pronto a raccontare tutto, senza filtri.

Un’intervista esclusiva su YouTube

Basciano ha inoltre annunciato che la sua versione dei fatti sarà raccontata in esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Corona, colui che per primo aveva divulgato la notizia dell’arresto. Ha descritto la piattaforma come “l’unica libera” dove potrà parlare apertamente, lasciando intendere che ulteriori dettagli e retroscena sulla vicenda verranno rivelati a breve.

Preoccupazione per la figlia

La vicenda, sempre più complessa, ha attirato grande attenzione, ma anche preoccupazione per la piccola Céline Blue, di appena un anno e mezzo. La bambina, figlia di Basciano e Codegoni, si trova al centro di un confronto mediatico e legale che rischia di avere ripercussioni sulla sua serenità.

Gli sviluppi attesi nelle prossime ore promettono di aggiungere nuovi tasselli a una storia che ha già fatto molto discutere, lasciando aperte molte domande sulla verità dei fatti e sull’equilibrio tra le parti coinvolte.