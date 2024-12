Alessandro Basciano smentisce le accuse, Sophie Codegoni parla di paura e controllo: la vicenda al centro dell’attenzione mediatica

Dopo il recente rilascio, Alessandro Basciano ha partecipato al podcast di Fabrizio Corona, dove ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alle accuse mosse dalla sua ex fidanzata, Sophie Codegoni. L’ex concorrente di reality ha respinto con decisione ogni addebito, dichiarando di non essere mai stato violento. Ha inoltre riferito un episodio in cui sarebbe stato lui stesso vittima di un’aggressione, affermando che l’ex compagna gli avrebbe lanciato un caricatore di sigarette elettroniche, causandogli una ferita alla testa. “Ho chiamato l’ambulanza, ho il referto che dimostra tutto”, ha spiegato.

Le rivelazioni di Sophie Codegoni

Il giorno successivo, Sophie Codegoni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato il periodo difficile che sta vivendo. Ha descritto un clima di controllo e timore costante, sostenendo di essere stata pedinata e spiata: “Per troppo tempo ho vissuto nella paura. Ora giro con guardie del corpo che mi proteggono ovunque vada”. Ha inoltre dichiarato che ogni sua affermazione è supportata da fatti e testimoni.

Le immagini e le preoccupazioni

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha condiviso alcune immagini che mostrano Codegoni in compagnia di un bodyguard a Milano, in una delle sue prime uscite pubbliche dopo le recenti vicende. Secondo la sua fonte, la giovane appariva visibilmente provata durante una cena in un ristorante del centro.

Nel frattempo, la procura ha chiesto un nuovo arresto per Basciano, ritenendo che l’uomo potrebbe rappresentare un rischio per la ex compagna. Nonostante si trovasse in Puglia al momento della pubblicazione delle immagini, la paura, come sottolinea Parpiglia, “non conosce distanze”.

Il ruolo della giustizia

La vicenda ha acceso i riflettori su una relazione tormentata e sulle gravi accuse reciproche. Mentre le parti continuano a fornire le loro versioni, sarà la giustizia a stabilire la verità, con l’auspicio che venga fatta chiarezza in una situazione tanto delicata quanto mediatizzata.