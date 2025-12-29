Alessandro Basciano, si è fidanzato con la sosia di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano ha smesso di nascondersi ed è finalmente uscito allo scoperto. L’influencer, nella giornata di Natale, ha colto l’occasione per rendere pubblico il suo fidanzamento con Ginevra Milla.

Il d-j, lo scorso 25 Dicembre, ha postato una serie di storie. Tra i vari scatti, è apparso uno in cui affettuosamente abbraccia la giovane. Il gesto non lascia ombra di dubbio. Tra i due non c’è una semplice amicizia, ma è sbocciato l’amore.

Per Alessandro, la love story con la trentaseienne è la prima relazione seria, dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni, madre di sua figlia. Non si tratta di un frequentazione recente. I due, infatti, fanno coppia almeno da 5 mesi. È da luglio, ormai, che girano voci sulla loro presunta conoscenza. Da quel giorno caldo d’estate, non si sono mai più separati.

Ma chi è Ginevra? Sulla giovane non ci sono molte informazioni. Ciò che è certo è che vive a Milano. Le sue origini però sono siciliane. È nata, infatti, a Palermo. Sui social, ama pubblicare foto dei suoi mille viaggi e del suo caro amico a quattro zampe. Il suo profilo Instagram ha un certo seguito. La trentaseienne ha 13 mila followers. Per i fan, la sua somiglianza con l’ex tronista di “Uomini e Donne” è evidente.

Il tempo passa e le vite sentimentali di Basciano e della Codegoni vanno avanti. Altrettanto procede la vicenda giudiziaria che li vede protagonisti. Sophie, qualche tempo fa, ha denunciato l’ex fidanzato per stalking . Ancora tutt’oggi, nonostante il d-j è si proclami innocente, è costretto ad indossare il braccialetto elettronico.