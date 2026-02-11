Basciano, rischia il processo per stalking

La vicenda giudiziaria che vede coinvolti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è arricchita di nuovi dettagli ed è sempre più difficile districarne i nodi. La loro relazione d’amore non si è conclusa pacificamente. Anzi, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha denunciato l’ex compagno, nonché padre di sua figlia, per stalking.

Da allora, tra i due noti volti, nelle aule giudiziarie, si sta svolgendo una vera e propria guerra. L’ accusa in questi mesi ha lavorato duramente per ricostruire l’intero quadro. Stando a quanto emerso, l’ex corteggiatore nel corso dell’2023 e dell’2024 avrebbe assunto condotte violente, ai danni della Codegoni. Non si sarebbe, infatti, limitato ad insultarla; ma sarebbe andato ben oltre con pedinamenti e pesanti minacce.

La vicenda prese avvio nel novembre di due anni fa, quando Alessandro venne arrestato. Solo dopo 48 ore, però, venne rilasciato. Nelle ultime ore, c’è stata una svolta: i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per il d-j. A prendere la decisione ora sarà il giudice. Spetta a lui capire se proscioglierlo oppure dare inizio al processo.

Nel frattempo che venga comunicato il fatidico verdetto, sul capo di Basciano è stato disposto un divieto di avvicinamento a Sophie. Per il trentaseienne è stato previsto anche l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Nonostante sia trascorso del tempo dall’inizio della vicenda, il modello non ha mai cambiato la sua versione dei fatti. Ha, infatti, sempre respinto le accuse della Codegoni. L’ex tronista, dal suo canto, avrebbe consegnato delle prove schiaccianti, con chat allegate. Non resta, dunque, che aspettare.