Alessandro Basciano, virale il video in cui aggredisce un ragazzo

Alessandro Basciano non smette di essere al centro del mirino dei social. Sul web, in queste ore, è diventato virale un video in cui aggredisce un ragazzo fuori da una discoteca.

Il giovane, di nome Mike, non ha neanche il tempo di mettere piede fuori dall’auto, che viene colpito da uno schiaffo in pieno volto, sferrato dall’ex gieffino. Eppure, il Dj, ospite di Fabrizio Corona, durante l’intervista a “Falsissimo”, si è definito una persona non violenta.

A diffondere la registrazione è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, dopo tale pubblicazione, è stato aggredito dai fan dell’ influencer. Il reporter, sui social, ha pubblicato un testo nel quale difende il suo operato. Le sue parole: “E voi, che vivete di stories social e di fandom, siete i primi che dovete tacere e sapete perché? Ora ve lo spiego. Primo, perché non fate questo lavoro, quindi non siete in contatto le fonti o i diretti interessati, per sentire la loro versione.”

”Secondo, e aprite bene le orecchie, perché le immagini sono state sequestrate dai Carabinieri e il binocolo della Procura è accesissimo su Basciano. Quindi, qualsiasi ricostruzione che si discosti da quanto mostrato dalle telecamere di sorveglianza e confermato dai testimoni è pura fantasia. E Mike, insieme ad altri, sta procedendo con una nuova denuncia contro Basciano, che va ad aggiungersi alle precedenti.”

Basciano si è difeso, registrando una storia su Instagram, in cui racconta la sua versione dei fatti. Dice:” Questo pseudo giornalista può dire quello che vuole perché tanto prende sempre le parti, in questo caso quelle della mia ex compagna. L’accaduto di ieri ve la faccio in modo sintetico: c’era un personaggio legato ad un altro innominabile e questa persona ha ben pensato di insultare la mia ex compagna. Quindi la mia reazione è stata, naturalmente, quella di prendere le difese della mia ex compagna. Nonostante quanto successo, c’è sempre uno stato di protezione. Ho reagito nel momento in cui sono stato provocato e come al solito il “circoletto” deve remare contro.”