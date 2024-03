Alessandro Bastoni: Il Pilastro dell’Inter sotto la Lente del Mercato

Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter, continua a distinguersi come uno dei gioielli della squadra nerazzurra. Dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2028, sembra essere una presenza fondamentale nel progetto di Simone Inzaghi. Tuttavia, secondo fonti come La Gazzetta dello Sport, il suo futuro potrebbe essere più incerto di quanto sembri.

Il giovane talento, pur essendo un punto fermo nell’assetto difensivo dell’Inter, potrebbe diventare oggetto di interesse per diversi club, soprattutto in Inghilterra. I rapporti indicano che ci sono più di una manciata di squadre che stanno monitorando da vicino il numero 95, mettendo in discussione la sua permanenza a Milano.

La situazione richiama alla mente precedenti episodi in cui l’Inter ha dovuto cedere giocatori di alto calibro per motivi finanziari. Bastoni potrebbe essere il prossimo nome sulla lista delle cessioni, seguendo le orme di giocatori come Hakimi e Lukaku, che hanno lasciato il club in passato.

La decisione su Bastoni sarà nelle mani della dirigenza, guidata da Zhang e dal suo team di mercato. Dovranno valutare se resistere all’assalto dei club interessati, come è successo in passato con Skriniar, o cedere alle pressioni di offerte allettanti. La valutazione del difensore azzurro è chiara: il suo costo si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra che potrebbe convincere l’Inter a cedere alle richieste degli acquirenti.

In conclusione, il futuro di Alessandro Bastoni rimane avvolto nella nebbia del mercato estivo. Sarà una prova di nervi per l’Inter, che dovrà bilanciare le esigenze finanziarie con il desiderio di mantenere uno dei talenti più promettenti nel proprio roster.