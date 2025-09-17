mercoledì, Settembre 17, 2025
Napoli, Conte schiererà Buongiorno dal primo minuto nonostante il recente infortunio e i 96′ di Firenze

Di Moreno Zannone
L’attesa è finita: Antonio Conte è pronto a vivere il suo primo esordio in Champions League sulla panchina del Napoli, e lo farà nella cornice più difficile possibile, contro il Manchester City campione d’Europa.

Una sfida che non ammette calcoli e che vedrà il tecnico salentino puntare senza esitazioni sulla formazione migliore, rinunciando a qualsiasi ipotesi di turnover. Le indisponibilità costringono comunque Conte a qualche scelta obbligata. Amir Rrahmani non sarà della partita a causa di un infortunio muscolare, e al suo posto scenderà in campo Sam Beukema.

Al centro della difesa azzurra ci sarà anche Alessandro Buongiorno, che ha da poco recuperato da un problema fisico: nonostante i 96 minuti tiratissimi giocati a Firenze, il mister ha deciso di confermarlo titolare, segno della fiducia e della necessità di avere solidità difensiva contro un avversario di questa caratura. Un rischio, considerato il suo recente recupero, ma il mister ha molto bisogno dell’ex Torino.

Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

