Alessandro D’Alatri, l’inaspettato annuncio su Facebook: si separa dalla moglie dopo 26 anni insieme

Noto per la serie Il Commissario Ricciardi, di cui è il regista, Alessandro D’Alatri ha lasciato senza parole i fan con l’ultimo annuncio sui social. L’uomo ha fatto sapere che dopo 26 anni di matrimonio, si è separato con la moglie.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Noto non solo per la fiction di successo, ma anche per film come Casomai, La Febbre, Commediasexi e I Bastardi di Pizzolfacone, Alessandro ha voluto rendere ufficiale la decisione presa con la moglie.

Dopo 26 anni d’amore con la moglie Cristiana, da cui sono nate Federica e Carolina, la coppia ha fatto una scelta drastica. In occasione del suo 26esimo anniversario matrimonio, Alessandro ha colto l’occasione per l’inaspettato annuncio: “Anniversario. Celebriamo i nostri 26 anni di matrimonio con un regalo: ci siamo felicemente separati”.

La rivelazione del regista ha ovviamente lasciato a bocca aperta non solo il suo pubblico, ma anche molti colleghi che hanno voluto lasciare il loro commento. Da sempre riservati sulla loro vita privata, i due hanno deciso di non rivelare i motivi che li hanno portati alla separazione.

Alcuni suoi fan, inoltre, non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con l’annuncio di separazione presente nel film di Casomai, girato nel 2002 e con protagonisti Fabio Volo e Stefania Rocca.

