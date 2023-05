Alessandro Formisano lascia il Napoli dopo 17 anni

Il giornale online Il Napolista ha rivelato che una delle figure amministrative più importanti lascerà il Napoli a Giugno. Stiamo parlando di Alessandro Formisano, head of operation, sale and marketing cambierà società il prossimo anno. La notizia non è ancora del tutto ufficiale ma ormai è ufficiosa, è data per scontato. Ecco cosa ne pensa Il Napolista:

“Va via una delle figure storiche del club di De Laurentiis. L’uomo che ha messo su il marketing e la struttura commerciale del club. Che è stato anche un frontman nei rapporti con ampi strati della società napoletana. Il presidente lo chiamò nel Napoli due anni dopo il suo arrivo. Era il 2006. Sono trascorsi diciassette anni. E’ una delle figure più longeve nel club. Formisano veniva nel settore del lusso. Ora si è affezionato al calcio. I rumors lo danno in arrivo alla Salernitana.”

Quindi, probabilmente, Formisano lascerà la città partenopea ma resterà in Campania, alla Salernitana. Il club granata vuole crescere e probabilmente la scelta ricadrà su Formisano per cercar di replicare il percorso di strategie di marketing che ha attuato con il Napoli.

In una delle sue ultime interviste commentava così le scelte di marketing e la posizione di rilievo che oggi ha il marchio del Napoli a livello internazionale: “Il risultato del brand deve essere legato al valore e slegato dal risultato sportivo. Quello che noi abbiamo costruito in questi anni dal 2006 è un principio di valore. Il tifoso non deve offendersi se viene chiamato anche cliente: è una sua tutela.

Il Napoli, negli anni, ha sempre realizzato delle operazioni di co-branding: non realizziamo semplicemente un gadget ma un prodotto che ha la dignità del prodotto. Siamo l’unica squadra che ha l’azienda più ricca al mondo, Amazon, sulla maglia. Proviamo a differenziarci, a fare qualcosa di diverso: è così che creiamo valore.»