Alessandro Gassman, vita privata e figli: tutto ciò da sapere sull’attore della fiction Un Professore

Alessandro Gassman, noto attore, è tornato in tv sulla Rai con la fiction Un Professore. L’attore ha debuttato in tv l’11 novembre e interpreta il protagonista. In occasione del lancio della fiction, ecco tutto ciò da sapere sulla sua vita privata.

Una lunga carriera

Gassman ha una lunga carriera alle spalle, tanti premi, molti film. L’ultima serie dove l’abbiamo visto in azione è stata I Bastardi di Pizzofalcone. Tuttavia, l’uomo ha sempre potuto contare sull’amore della sua famiglia, in particolar modo sua moglie Sabrina Knaflitz.

L’amore con Sabrina

Alessandro Gassman è sposato con Sabrina dal 1998. Il loro amore dura da più di vent’anni e insieme hanno un figlio, Leo, il quale ha intrapreso carriera nella musica. “Tutto ciò che sono lo devo a lei. Lei che si occupa del ragazzo, della casa, lei che gestisce il mio lavoro” ha detto l’attore su sua moglie. La donna non ama apparire a differenza del marito, non ha profili social e non rilascia interviste.

Di lei, infatti, si sa poco: è nata a Roma, ha 53 anni e ha origini austriache da parte di padre. Parla tedesco, inglese e francese ed è laureata in Lettere. Nella vita ha recitato anche in diversi film diretti da registi importanti.

Il figlio Leo

Leo, il loro unico figlio, ha intrapreso una carriera nel mondo della musica. Ha partecipato a X Factor nel 2018 nella categoria Under Uomini e ha vinto Sanremo giovani nel 2020.