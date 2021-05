Alessandro Puzone ospite a ‘La Res Publica’ giovedì 13 maggio 2021

Proseguono gli appuntamenti settimanali con ‘La Res Publica’. Giovedì 13 maggio 2021, dalle 19.00, il nostro direttore e conduttore della trasmissione intervisterà Alessandro Puzone, Architetto e Consigliere Comunale a Casoria.

Puzone è stato per settimane al centro della polemica politica, essendo passato in maggioranza a sostegno del Sindaco Bene (già ospite della trasmissione). Dopo essere stato in silenzio per un po’, ha deciso di dire la sua per la prima volta a ‘La Res Publica’.

Il programma, come sempre, verrà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina della trasmissione e sul canale YouTube.