Alessandro Rossi, regalo d’amore di due milioni di euro per Francesca Cipriani: una

La coppia formata dalla showgirl Francesca Cipriani ed il 30enne romagnoli Alessandro Rossi, si è riunita nel reality-show del Grande Fratello Vip. Ieri 25 ottobre l’euforia ha lasciato il posto alla disperazione, visto che la coppia si è dovuta “separare”. Il fidanzato della Cipriani, da venerdì 22 ottobre è stato ospite della Casa più spiata d’Italia per trascorrere con Francesca qualche giorno.

La loro storia d’amore va avanti da qualche mese, tramite un incontro casuale. La pupa più famosa d’Italia ha raccontato di essere stata corteggiata a lungo da Alessandro. Per settimane il ragazzo le ha inviato fiori e prodotti tipici della sua regione, dalle piadine ai tortellini.

L’incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro è stato esilarante ed è andato in onda nella puntata del 4 ottobre, con la showgirl che non riusciva a trattenere emozioni e dirompenza tanto da essere trattenuta da due bodyguard. Nella puntata dell’8 ottobre Alessandro torna nella casa per Francesca. Alla sua entrata come concorrente, anche se solo per qualche giorno

Il giovane imprenditore era stato scelto dal conduttore Alfonso Signorini per riaccendere l’atmosfera spenta della casa di “cinecittà”. Nonostante l’addio “anticipato” dal programma del fidanzato della Cipriani, condite da lacrime e crisi isteriche della showgirl, sembra che la loro relazione diventi sempre più forte. Infatti la loro intenzione è che con la fine dello show, vogliano andare a vivere da soli.

Secondo l’edizione del quotidiano “Oggi”, Alessandro Rossi avrebbe promesso in regalo a Francesca Cipriani una lussuosa casa dal valore di circa 2 milioni di euro in uno dei quartieri più chic di Milano, il quadrilatero della moda. Il problema è che l’imprenditore emiliano non potrebbe mantenere la promessa. In effetti questa la casa sarebbe una specie di “pegno d’amore” per conquistarla. Scopriremo la sua reazione.