Alessandro Zarino, clamorose rivelazioni sull’ex Shaila Gatta: “Ha chiuso la nostra storia con un messaggio”

Nelle scorse ore a diventare virale è stata l’ultima intervista rilasciata da Alessandro Zarino, ex volto di Uomini e Donne. L’ex tronista si è scagliato duramente contro Shaila Gatta, sua ex fidanzata e attuale concorrente del GF, rivelando un clamoroso retroscena sulla loro rottura.

“Ha chiuso la nostra storia con un messaggio” – È innegabile che l’ex velina sia una tra le protagoniste di quest’ultima edizione del reality. La ragazza fa discutere sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia. Dopo le parole di Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila, che ha accusato la ragazza di averlo tradito, nelle scorse ore si aggiunto un altro ex.

A scagliarsi contro l’ex ballerina di Amici è stato Alessandro Zarino, con il quale la ragazza ha avuto una relazione durata fino lo scorso anno. Intervistato da Di Più Tv, l’ex tronista ha deciso di raccontare la sua versione della rottura con la Gatta, rivelando di essere stato lasciato tramite sms.

Come riportato da Biccy.it, Alessandro ha così raccontato:

“Nella Casa vedo che si lamenta in continuazione delle sue storie passate e fa la vittima, è un modo per attirare l’attenzione. Ma io, che sono stato un suo fidanzato, non posso stare zitto di fronte a queste accuse ingiustificate. E’ stata lei a far soffrire me e non viceversa dopo un anno di unione. Noi ci siamo innamorati nell’estate del 2022, in realtà era già un po’ che ci frequentavamo anche con altri amici. Poi siamo andati in Puglia per un progetto di lavoro ed è scoccata la scintilla. È stata una storia importante e ho messo Shaila sempre al centro della mia vita. Non avevo mai vissuto un amore così grande, ed era così speciale per me che per la prima volta in vita mia ho regalato un anello di fidanzamento”.

E ha inoltre svelato:

“In quel periodo io ero concentrato su un progetto lavorativo e lei invece di supportarmi, di capirmi, era infastidita dal fatto che in quel momento non fossi concentrato su di noi. Poi abbiamo organizzato un weekend per buttarci alle spalle certe incomprensioni. Ma alla cena non sono stato bene, quindi volevo tornare a casa. A questo punto però, invece di comprendermi, Shaila si è impuntata e c’è stata una brutta lite. Io le ho chiesto mille volte di capirmi, ma lei ripeteva: “Allora vai via da solo“. E alla fine, di fronte alla sua indifferenza, non ho più ragionato e me ne sono andato. La mattina dopo l’ho chiamata, volevo incontrarla per chiarirmi. Ma dopo una serie di messaggi mi ha scritto: “Non mi va di vederti, ti farò sapere“. Da allora sto aspettando. Ha chiuso la nostra storia con un messaggio…”.